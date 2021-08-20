Коммунальщики столицы подозреваются в хищении 15 млн грн на установке светофоров

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Столичные правоохранители сообщили директору киевского КП "Центр организации дорожного движения" о подозрении в служебной халатности, которая привела к незаконному присвоению 15 млн грн из бюджета на установке светофорных объектов в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины, передает RegioNews.

Также директору подрядной организации, выполняющей указанные работы, сообщено о подозрении в присвоении имущества.

По данным следствия, в течение 2019 года между КП "Центр организации дорожного движения" и субъектом хозяйствования заключен ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако подрядчик работы выполнил не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках расследования продолжаются неотложные следственные действия в помещении КП "Центр организации дорожного движения", офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению этого уголовного преступления.

Как сообщалось сегодня, следователи объявили о новых подозрениях после обысков в структурах КГГА. Речь идет о миллионах убытков.