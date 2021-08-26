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26 августа 2021, 17:48 14

Медведчук подал еще один иск против Украины в ЕСПЧ

26 августа 2021, 17:48 14
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Фото из открытых источников
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Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа Рената Кузьмина.

По его словам, первый иск уже принят к производству "и может быть рассмотрен в приоритетном порядке в ближайшее время

"В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - написал Кузьмин.

11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие, по мнению СБУ, о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Первый иск против Украины в ЕСПЧ Медведчук подал 15 июня

суд СБУ ОПЗЖ депутат домашний арест

 
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