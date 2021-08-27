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27 августа 2021, 11:30 10

Самолет Зеленского вместо Кишинева приземлился в Одессе: сильный туман, - СМИ

27 августа 2021, 11:30 10
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Фото из открытых источников
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Его направили в Одессу

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, который летел в Кишинев из Анталии.

Как известно, сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.

Как сообщалось, 13 мая вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлета.

Также 24 июня самолет Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту.

Владимир Зеленский Одесса самолет президент Молдова аэропорт

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