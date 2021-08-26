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26 августа 2021, 21:20 5

В Украине создадут кибервойска - указ

26 августа 2021, 21:20 5
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", которое предусматривает создание кибервойск в структуре Минобороны Украины

Соответствующий документ №446/2021 вместе с указанным решением СНБО опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

В решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск, - говорится в документе.

В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета страны, обеспечение ее обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Как сообщалось, еще в мае речь шла о том, что в Украине хотят создать кибервойска.

Между тем лишь за июнь СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти.

киберзащита СНБО указ президент Владимир Зеленский

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