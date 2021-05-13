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13 мая 2021, 17:10 39

Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлёта – СМИ

13 мая 2021, 17:10 39
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Причина посадки – неисправность двигателя
Причина посадки – неисправность двигателя
Фото из открытых источников
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13 мая, в 16:00, в аэропорту сразу после взлета совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт RegioNews.

По информации источника, в результате вынужденной посади вертолёта люди не пострадали. По предварительным данным, посадка совершена в связи с неисправностью двигателя.

Как сообщалось, Разумков со спикером Сейма Литвы посетил КПВВ возле оккупированного Крыма. Во время визита председателя Верховной Рады в Херсоне перекрывали улицы и образовались пробки.

спикер Дмитрий Разумков визит Херсонская область вертолет

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