Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлёта – СМИ

Причина посадки – неисправность двигателя

Причина посадки – неисправность двигателя

Фото из открытых источников

13 мая, в 16:00, в аэропорту сразу после взлета совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт RegioNews.

По информации источника, в результате вынужденной посади вертолёта люди не пострадали. По предварительным данным, посадка совершена в связи с неисправностью двигателя.

Как сообщалось, Разумков со спикером Сейма Литвы посетил КПВВ возле оккупированного Крыма. Во время визита председателя Верховной Рады в Херсоне перекрывали улицы и образовались пробки.