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27 августа 2021, 10:21 76

Зеленский официально утвердил Стратегию внешней политики

27 августа 2021, 10:21 76
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Фото: из открытых источников
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В Украине официально утвердили Стратегию внешней политики - в ее основе лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО

Как передает RegioNews, об этом говорится в указе на сайте президента.

Также среди приоритетов названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Кроме этого, Украина планирует обеспечить продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций, защиту прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение позитивного имиджа страны в мире.

Государство также нацелено на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией и киберугрозами.

Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

политика Владимир Зеленский стратегия президент указ

 
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