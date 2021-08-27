Зеленский официально утвердил Стратегию внешней политики

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В Украине официально утвердили Стратегию внешней политики - в ее основе лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО

Как передает RegioNews, об этом говорится в указе на сайте президента.

Также среди приоритетов названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Кроме этого, Украина планирует обеспечить продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций, защиту прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение позитивного имиджа страны в мире.

Государство также нацелено на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией и киберугрозами.

Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.