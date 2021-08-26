Симптомы у больных с "дельта"-штаммом - нетипичные для COVID-19, – главный санитарный врач Буковины

Фото из открытых источников

Об этом сегодня сообщила главная санитарная врач Буковины Наталья Гопко в эфире телеканала "Черновцы", передает RegioNews.

Она сказала, что "дельта"-штамм сейчас преобладает над всеми остальными штаммами коронавируса по количеству вновь выявленных случаев.

Преобладает и будет преобладать в ближайшее время. Мы это видим из количества образцов, в которых мы подтвердили "Дельту". Скажем, есть 100 образцов с положительным результатом на COVID-19. Нам интересным было определить на тот или иной период времени, когда же начнет циркулировать вирус "Дельта", когда начнет расти количество случаев, обусловленных именно этим штаммом. 80% среди всех исследованных образцов с положительным результатом показали нам положительные на штамм "Дельта, – сказала Гопко.

В то же время чиновница подчеркнула, что средний инкубационный период заражения "дельта"-штаммом COVID-19 составляет три дня.

И опасность заключается в том, что если мы привыкли к таким присущим признакам для COVID-19, как потеря вкуса или обоняния, и уже с высокой вероятностью понимали, что это коронавирус. Сейчас таких присущих признаков нет. Чаще всего болезнь проявляется такими обычными свойственными для ОРВИ проявлениями – как насморк, чихание, першение в горле, боль в горле, - сообщила Наталья Гопко.

Она также отметила, что у больных с "дельта"-штаммом сначала не наблюдалась повышенная температура, однако со временем у них появятся тяжелые проявления болезни.

Как сообщалось, в Украине подтверждено 520 случаев заражения штаммом "Дельта".

Также 25 августа на Буковине зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма "дельта" - умер 66-летний пациент.