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26 августа 2021, 14:41 230

В "Молодой гвардии" пятеро детей и двое вожатых выздоровели от COVID-19

26 августа 2021, 14:41 230
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Фото из открытых источников
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В одесском лагере "Молодая гвардия" от коронавируса выздоровели уже семь человек

Об этом сообщили на Facebook-странице центра, передает RegioNews.

Сегодня мы гордимся первой победой-пятеро детей и двое вожатых вернулись в свои отряды, к привычному ритму жизни и будничным делам... Это победа всего детского центра, наша первая ласточка на пути к полному выздоровлению, — отметили в сообщении.

Как сообщалось 16 августа, случился вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе, были инфицированы 42 детей.

Впоследствии количество инфицированных в "Молодой гвардии" увеличилось.

Вчера стало известно, что из 81 инфицированного коронавирусом в "Молодой гвардии" штамм "дельта" подтвержден у 33-х.

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