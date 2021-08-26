В "Молодой гвардии" пятеро детей и двое вожатых выздоровели от COVID-19

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В одесском лагере "Молодая гвардия" от коронавируса выздоровели уже семь человек

Об этом сообщили на Facebook-странице центра, передает RegioNews.

Сегодня мы гордимся первой победой-пятеро детей и двое вожатых вернулись в свои отряды, к привычному ритму жизни и будничным делам... Это победа всего детского центра, наша первая ласточка на пути к полному выздоровлению, — отметили в сообщении.

Как сообщалось 16 августа, случился вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе, были инфицированы 42 детей.