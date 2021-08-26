В Украине подтверждено 520 случаев заражения штаммом "Дельта"
В Украине продолжает увеличиваться количество случаев заражения штаммом "Дельта". Уже официально зарегистрировано 520 случаев инфицирования данным штаммом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа - 520", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 12 августа было зарегистрировано 300 случаев заражение штаммом коронавируса "Дельта".
5 августа стало известно, что в Украине официально подтверждено 143 случая заражения штаммом COVID-19 "Дельта".
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