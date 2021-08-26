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26 августа 2021, 12:41 24

В Украине подтверждено 520 случаев заражения штаммом "Дельта"

26 августа 2021, 12:41 24
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Фото: из открытых источников
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В Украине продолжает увеличиваться количество случаев заражения штаммом "Дельта". Уже официально зарегистрировано 520 случаев инфицирования данным штаммом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа - 520", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 августа было зарегистрировано 300 случаев заражение штаммом коронавируса "Дельта".

5 августа стало известно, что в Украине официально подтверждено 143 случая заражения штаммом COVID-19 "Дельта".

коронавирус Минздрав медики пандемия штамм Дельта

 
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