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26 августа 2021, 19:06 410

Новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре – Кузин

26 августа 2021, 19:06 410
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Фото из открытых источников
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В ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина, передает RegioNews.

По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - заявил Кузин.

Однако он отметил, что если украинцы будут делать прививки, будут соблюдать социальную дистанцию, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимают местные власти. Однако, по словам Кузина, если ситуация сильно ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов накроет первым, главный санитарный врач ответил, что ухудшение есть во всех регионах. Но пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют чуть больше больных, чем в других областях.

Как сообщалось, Минздрав планирует в случае локдауна разрешить работать компаниям, в которых будет 80% привитых от COVID-19 сотрудников.

Также Министр финансов заявил о возможном локдауне, что все зависит от сознания общества.

COVID-19 красная зона локдаун Игорь Кузин санврач

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