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26 августа 2021, 17:09 8

На Николаевщине разыскивают опасного преступника, сбежавшего из психбольницы

26 августа 2021, 17:09 8
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Фото Нацполиции
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В Николаевской области из специализированного лечебного учреждения сбежал осужденный за умышленное убийство преступник, который был сюда принудительно госпитализирован

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews.

Отделением полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение осужденного Грека Евгения Юрьевича 1987 г. р., в отношении которого судом были применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение, которое 25 августа самовольно оставило специализированное лечебное учреждение в с. Сапетня Ольшанской ОТГ, в котором содержался в соответствии с постановлением суда за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Приметы беглеца: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.

Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета и кроссовки. Может носить медицинскую маску.

По факту побега следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины "Побег из специализированного лечебного заведения".

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна любая информация о месте нахождения разыскиваемого, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073)3218805, (063)5697253, (063)9092271, 102.

Как сообщалось, в мае на Киевщине из судебного зала сбежал преступник, полицейские проводили спецоперацию.

Впоследствии преступника, сбежавшего из суда под Киевом, поймали.

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