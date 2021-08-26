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26 августа 2021, 14:38 322

На Киевщине за рулем умер мужчина

26 августа 2021, 14:38 322
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Фото из открытых источников
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Под Киевом 53-летний водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги, в результате чего травмировалась семилетний ребенок

ДТП произошло в селе Лютеж, пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

"Около 10:30 на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль Ford взлетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летний сын госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

Тело мужчины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с примечанием "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях на Луганщине мужчина врезался в электроопору и обесточил сотни домов.

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