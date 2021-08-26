В регионах заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Фото из открытых источников

С пятницы, 27 августа, в ряде областей заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

Камеры начнут фиксировать нарушения в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях, а также в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге.

Волынская область:

на 82 км + 575 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км / ч);

на 95 км + 200 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км / ч);

на 129 км+788 автомагистрали М-19 в направлении города Ковель (ограничение скорости 50 км / ч);

на 444 км + 971 автомагистрали М-07 в направлении города Любомль (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтавская область:

на 155 км + 696 автомагистрали М - 03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

Львовская область:

на 16 км+153 автомагистрали М - 11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км / ч);

на 21 км+671 автомагистрали М - 10 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км / ч);

на 53 км + 580 автомагистрали М - 10 в направлении города Краковец (ограничение скорости 50 км / ч);

на 528 км + 459 автомагистрали М - 06 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км / ч);

на 3 км + 360 автомагистралей М-10-01 в направлении села Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч).

Киевская область:

на 9 км + 784 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км / ч);

на 9 км + 994 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км / ч);

на 3 км + 441 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км / ч);

на 3 км + 461 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км/ч).

Запорожье:

улица дом отдыха (поворот в музей), в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км / ч);

улица Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км / ч);

улица Днепр ГЭС, в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

Мелитополь:

проспект Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).

Кривой Рог:

улица Волгоградская, 11, навстречу улице Марийская (ограничение скорости 50 км / ч);

улица Волгоградская, 13, навстречу улице Мед (ограничение скорости 50 км/ч).

Как сообщалось, 19 августа в МВД рассказали, что новые системы фото- и видеофиксаций нарушений ПДД появятся на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

В июне Белошицкий сообщал, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.