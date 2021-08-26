В регіонах запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР

Фото з відкритих джерел

З п'ятниці, 27 серпня, у низці областей запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР

Про це повідомляє пресцентр патрульної поліції України, передає RegioNews.

Камери почнуть фіксувати порушення в Волинській, Полтавській, Львівській та Київській областях, а також у Запоріжжі, Мелітополі та Кривому Розі.

Волинська область:

на 82 км + 575 траси Н-22 у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);

на 95 км + 200 траси Н-22 в напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);

на 129 км+788 автомагістралі М-19 у напрямку міста Ковель (обмеження швидкості 50 км / год);

на 444 км + 971 автомагістралі М-07 у напрямку міста Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтавська область:

на 155 км + 696 автомагістралі М - 03 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).

Львівська область:

на 16 км+153 автомагістралі М-11 у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км / год);

на 21 км+671 автомагістралі М-10 у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км / год);

на 53 км + 580 автомагістралі М - 10 в напрямку міста Краковець (обмеження швидкості 50 км / год);

на 528 км + 459 автомагістралі М-06 у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);

на 3 км + 360 автомагістралей М-10-01 в напрямку села Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год).

Київська область:

на 9 км + 784 шосе Р-01 у бік Києва (обмеження швидкості 50 км / год);

на 9 км + 994 шосе Р-01 у бік Обухова (обмеження швидкості 50 км / год);

на 3 км + 441 шосе Р-01 у бік Києва (обмеження швидкості 50 км / год);

на 3 км + 461 шосе Р-01 у бік Обухова (обмеження швидкості 50 км/год).

Запоріжжя:

вулиця будинок відпочинку (поворот в музей), в бік Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км / год);

вулиця Істоміна, 125-А, у бік Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км / год);

вулиця Дніпро ГЕС, у бік центру міста (обмеження швидкості 50 км/год).

Мелітополь:

проспект Богдана Хмельницького, 23 у бік вулиці Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год).

Кривий Ріг:

вулиця Волгоградська, 11, назустріч вулиці Марійська (обмеження швидкості 50 км / год);

вулиця Волгоградська, 13, назустріч вулиці Мед (обмеження швидкості 50 км/год).

Як повідомлялося, 19 серпня в МВС розповіли, що нові системи фото- та відеофіксацій порушень ПДР з'являться на автодорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів.

У червні Білошицький повідомляв, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.