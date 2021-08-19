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19 августа 2021, 14:51 48

В МВД рассказали, где появятся новые системы фото- и видеофиксаций нарушений ПДД

19 августа 2021, 14:51 48
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Фото из открытых источников
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С 20 августа на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме

Об этом заявил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews со ссылкой на МВД.

Расположение приборов:

Житомирская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч)

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)

Одесская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

г. Житомир (3 прибора контроля "КАСКАД")

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км / ч)

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД”)

ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Черкассы (4 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км / ч)

вул. Благовисная, 341/40, в направлении вул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Чернигов (3 прибора контроля "КАСКАД”)

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Мира, 241-А, в направлении вул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч)

Где уже работают камеры

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 36.

В ближайшее время планируется запуск комплексов автофиксации и по другим участкам дорог, городам и областям, - сказал Алексей Белошицкий.

Как сообщалось, в июне Белошицкий сообщал, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.

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