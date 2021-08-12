В Белой Церкви устроили драку двое правоохранителей
В городе Белая Церковь Киевской области произошел конфликт, в ходе которого подрались двое полицейских. Разнимать их пришлось другим правоохранителям
Как сообщает RegioNews, об этом информируют в пресс-службе Нацполиции.
По данному факту назначено служебное расследование, поэтому их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - говорится в сообщении.
Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны на Киевщине было опубликовано в сети Интернет.
Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.
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