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12 августа 2021, 14:29 325

В Белой Церкви устроили драку двое правоохранителей

12 августа 2021, 14:29 325
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Фото: из открытых источников
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В городе Белая Церковь Киевской области произошел конфликт, в ходе которого подрались двое полицейских. Разнимать их пришлось другим правоохранителям

Как сообщает RegioNews, об этом информируют в пресс-службе Нацполиции.

По данному факту назначено служебное расследование, поэтому их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы", - говорится в сообщении.

Видео конфликтной ситуации между сотрудниками полиции охраны на Киевщине было опубликовано в сети Интернет.

Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.

расследование полиция конфликт видео охрана

 
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