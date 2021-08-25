На Сумщине мужчина разрушил 13 могил для наживы

Фото: Нацполиция

На Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию области.

Злоумышленником оказался 55-летний неоднократно судимый местный житель. За два дня он успел разрушить 13 могил. Мужчину интересовали исключительно металлические элементы - все то, что можно было сдать на пункты приема вторсырья.

Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.

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