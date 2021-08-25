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25 августа 2021, 14:59 759

На Сумщине мужчина разрушил 13 могил для наживы

25 августа 2021, 14:59 759
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Фото: Нацполиция
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На Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию области.

Злоумышленником оказался 55-летний неоднократно судимый местный житель. За два дня он успел разрушить 13 могил. Мужчину интересовали исключительно металлические элементы - все то, что можно было сдать на пункты приема вторсырья.

Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.

Ранее мы писали о том, что на кладбище в Кривом Роге вандал изуродовал памятники и кресты.

Украина криминал полиция Сумская область Шостка

 
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