В Одессе мужчина "заминировал" полицию из-за мести

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В Одесской области задержали 59-летнего мужчину по подозрению в телефонном терроризме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что на номер "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Раздельнянского райотдела полиции. Взрывоопасных веществ в здании и на прилегающей территории не обнаружили.

"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Теперь мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в Затоке "заминировали" базу отдыха, в результате чего эвакуировали 200 отдыхающих.