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25 августа 2021, 16:18 26

В Одессе мужчина "заминировал" полицию из-за мести

25 августа 2021, 16:18 26
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Фото из открытых источников
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В Одесской области задержали 59-летнего мужчину по подозрению в телефонном терроризме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что на номер "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Раздельнянского райотдела полиции. Взрывоопасных веществ в здании и на прилегающей территории не обнаружили.

"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Теперь мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в Затоке "заминировали" базу отдыха, в результате чего эвакуировали 200 отдыхающих.

Украина Одесса минирование полиция Одесская область

 
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