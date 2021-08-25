В Одессе мужчина "заминировал" полицию из-за мести
В Одесской области задержали 59-летнего мужчину по подозрению в телефонном терроризме
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Отмечается, что на номер "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Раздельнянского райотдела полиции. Взрывоопасных веществ в здании и на прилегающей территории не обнаружили.
"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
Теперь мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, на прошлой неделе в Затоке "заминировали" базу отдыха, в результате чего эвакуировали 200 отдыхающих.
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