У "Молодій гвардії" п’ятеро дітей та двоє вожатих одужали від COVID-19

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У одеському таборі "Молода гвардія" від коронавірусу одужало вже семеро людей

Про це повідомили на Facebook-сторінці центру, інформує RegioNews.

Сьогодні ми пишаємося першою перемогою — п’ятеро дітей та двоє вожатих повернулися до своїх загонів, до звичного ритму життя та буденних справ... Це перемога усього дитячого центру, наша перша ластівка на шляху до повного одужання, — зазначили у повідомленні.

Як повідомлялося 16 серпня, трапився спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі, були інфіковані 42 дітей.