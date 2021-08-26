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26 серпня 2021, 14:41 195

У "Молодій гвардії" п’ятеро дітей та двоє вожатих одужали від COVID-19

26 серпня 2021, 14:41 195
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Фото з відкритих джерел
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У одеському таборі "Молода гвардія" від коронавірусу одужало вже семеро людей

Про це повідомили на Facebook-сторінці центру, інформує RegioNews.

Сьогодні ми пишаємося першою перемогою — п’ятеро дітей та двоє вожатих повернулися до своїх загонів, до звичного ритму життя та буденних справ... Це перемога усього дитячого центру, наша перша ластівка на шляху до повного одужання, — зазначили у повідомленні.

Як повідомлялося 16 серпня, трапився спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі, були інфіковані 42 дітей.

Згодом кількість інфікованих у "Молодій гвардії" збільшилася.

Учора стало відомо, що із 81 інфікованого коронавірусом у "Молодій гвардії" штам "дельта" підтверджено у 33-х.

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