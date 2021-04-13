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13 апреля 2021, 15:31 1199

В Киеве задержали женщину, обокравшую экс-работодателя на 1,2 миллиона

13 апреля 2021, 15:31 1199
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Фото: Нацполиция
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В Печерском районе столицы задержали женщину, которая вынесла из офиса частной фирмы 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В полицию поступило сообщение о краже денег из офиса на улице Иоанна Павла ІІ. Директор офиса, который занимается маркетинговыми услугами, сообщила полицейским о том, что в течение выходных из сейфа исчезли деньги - 1 миллион 200 тысяч гривен.

Благодаря камерам видеонаблюдения, правоохранители установили человека причастного к этому преступлению. Ею оказалась 41-летняя бывшая сотрудница фирмы.

После увольнения женщина отдала все ключи от помещения работодателю, но как оказалось, сделала себе дубликаты. В выходные дни, когда в офисе никого не было, женщина попала в помещение и совершила кражу.

По месту проживания фигурантки правоохранители провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные деньги и ключи", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен.

воровство деньги кража уголовное дело полиция

 
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