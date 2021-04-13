В Киеве задержали женщину, обокравшую экс-работодателя на 1,2 миллиона
В Печерском районе столицы задержали женщину, которая вынесла из офиса частной фирмы 1,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
В полицию поступило сообщение о краже денег из офиса на улице Иоанна Павла ІІ. Директор офиса, который занимается маркетинговыми услугами, сообщила полицейским о том, что в течение выходных из сейфа исчезли деньги - 1 миллион 200 тысяч гривен.
Благодаря камерам видеонаблюдения, правоохранители установили человека причастного к этому преступлению. Ею оказалась 41-летняя бывшая сотрудница фирмы.
После увольнения женщина отдала все ключи от помещения работодателю, но как оказалось, сделала себе дубликаты. В выходные дни, когда в офисе никого не было, женщина попала в помещение и совершила кражу.
По месту проживания фигурантки правоохранители провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные деньги и ключи", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен.