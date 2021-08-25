В Одесской области задержали группу мужчин за кражи с нефтеперерабатывающего завода

Фото: Нацполиция

Следователи полиции Одесской области задержали трех мужчин "на горячем", когда они пытались вывезти с территории завода для последующей продажи 40 килограммов ценного металла

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Полицейские установили, что к совершению краж причастны трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет. Пользуясь возможностью, они решили заработать деньги, похищая материальные ценности со стратегически важного для государства объекта.

Мужчины похитили с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода материалы с содержанием ценного металла на более чем 800 тысяч гривен. При обысках у задержанных изъято еще пол тонны металлосодержащих изделий, оружие, другие вещественные доказательства.

Сейчас мужчины задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции уже вручили им подозрения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина избила патрульную ей грозит до пяти лет лишения свободы.