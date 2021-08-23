В Ужгороде ранее судимый "обчистил" кассу магазина

В Ужгороде полиция задержала ранее судимого вора по подозрению в краже в магазине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Закарпатской области

По данным полиции, в магазин зашел неизвестный мужчина, который попросил продавца дать ему выпить воды. Пока работник торгового заведения отвлекся, злоумышленник воспользовался моментом и забрал из кассы имеющуюся там наличность, после чего скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма похищенных денег составила около 18 тысяч гривен.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовной полиции Ужгорода установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний житель Ужгорода.

Место нахождения злоумышленника оперативно установили и в результате задержали его. Правоохранители изъяли у фигуранта деньги, похищенные из магазина.

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