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10 августа 2021, 13:00 227

В Украине принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет-министр

10 августа 2021, 13:00 227
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Фото из открытых источников
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В Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации от коронавируса

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр образования Сергей Шкарлет

"Никто не будет заставлять вакцинироваться. Есть медицинские показатели, например, аллергия", - сказал министр.

В то же время, Шкарлет считает, что вакцинацию следует всячески поощрять

"Могу привести красивый пример. Я, будучи с рабочей поездкой в Житомирской области, когда заехал в одну, вторую, третью школу, мне очень интересно было, когда и Житомирский горсовет, и сами учителя были воодушевлены по поводу этих 80%, потому что все хотят работать оффлайн. И сами родители к этому подталкивают научных и педагогических работников", – сказал он.

Министр напомнил, что в случае попадания региона в желтую или другие карантинные зоны, учеба за партой будет возможна только при вакцинации не менее 80% педагогов.

"Если нет 80% (вакцинированых педагогов в школе - ред.), образовательный процесс (в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны - ред.) проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он

Напомним, что в Министерстве здравоохранения рассчитывают к концу лета сделать минимум 4,5 миллиона прививок.

Кабмин вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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