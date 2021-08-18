Мэр Франковска предлагает вакцинировать людей на фестивале

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил организовать массовое вакцинирование от коронавируса во время мероприятий ЛРЗ-феста, который пройдет в городе 22-23 августа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Марцинкива.

"Мы готовимся к празднованию большого праздника-30 годовщины Независимости Украины, но помним, что коронавирус не отступил. Поэтому поручил проработать возможность вакцинировать всех желающих на ЛРЗ-фесте", - сообщил Марцинкив.

По словам городского головы, Локомотиворемонтный завод, на территории которого будет проходить фестиваль, готов этому способствовать. Осталось дождаться, пока в область поступит достаточное количество вакцины.

Напомним, ранее на Ивано-Франковщине педагогам обещали премии за COVID-прививки.