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20 августа 2021, 12:56 715

На Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море

20 августа 2021, 12:56 715
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Фото: Нацполиция
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На Арабатской Стрелке Генического района пятерых детей в возрасте от 13 до 15 лет на катамаране отнесло в открытое море на 3 километра от берега. Дети приехали на отдых из Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, сообщение о происшествии поступило в полицию от вожатой детского лагеря.

Операция по спасению детей развернулась мгновенно, ведь погодные условия были крайне неблагоприятны: шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м/с и дождь", - сообщили в полиции.

Полицейские на служебном катере догнали катамаран и пересадили всех детей в катер, а плавсредство взяли на буксир.

В отношении вожатой лагеря, которая несла ответственность за детей, полицейские составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын.

дети море Херсонская область Уголовная ответственность вода

 
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