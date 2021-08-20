На Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море

Фото: Нацполиция

На Арабатской Стрелке Генического района пятерых детей в возрасте от 13 до 15 лет на катамаране отнесло в открытое море на 3 километра от берега. Дети приехали на отдых из Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, сообщение о происшествии поступило в полицию от вожатой детского лагеря.

Операция по спасению детей развернулась мгновенно, ведь погодные условия были крайне неблагоприятны: шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м/с и дождь", - сообщили в полиции.

Полицейские на служебном катере догнали катамаран и пересадили всех детей в катер, а плавсредство взяли на буксир.

В отношении вожатой лагеря, которая несла ответственность за детей, полицейские составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын.