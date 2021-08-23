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23 августа 2021, 11:06 626

Над Киевом подняли самый большой в Украине флаг

23 августа 2021, 11:06 626
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В День Государственного Флага Украины в Киеве подняли самый большой флаг в Украине. Флаг поднимали ветераны АТО и ООС

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА церемония состоялась при участии городского головы столицы Виталия Кличко.

"Сегодня этим флагом могут любоваться и днем и ночью и киевляне и гости нашего города”, – сказал мэр столицы Виталий Кличко

Сам флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота – около 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага-16 на 24 метра.

На площади Конституции перед зданием Верховной Рады также состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости.

флаг Кличко Виталий Конституция КГГА День независимости

 
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