Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады из-за своего законопроекта о Большом гербе

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередной сессии Верховной Рады на 23 августа для рассмотрения своего законопроекта о Большой Герб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа Ярослав Юрчишина

"В соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады прошу созвать внеочередную сессию, в повестку дня которой включить вопрос по проекту закона "о большом Государственном Гербе", - отмечается в письме Владимира Зеленского к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Напомним, что 23 августа планировалась внеочередная сессия по "Крымской платформе". Кроме этого на 24 августа запланировано торжественное заседание.

Как известно, инициатором законопроекта "о большом государственном гербе" является Президент Украины Владимир Зеленский