Ко дню Независимости на Винничине вырастили яблоки с трезубцем

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В яблоневых садах, что в 20 километрах от Винницы, местные предприниматели вырастили яблоки с национальным символом Украины – Трезубцем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на vinnitsa.info

По словам хозяев сада, подобное изображение на фруктах у них специально заказывали.

"В этом году Украина празднует 30-годовщину Независимости. Потому, что у нас заказали трезубец, мало удивило", - рассказала Надежда Гладько, предпринимательница.

Она рассказала, что нанесением изображений на выращенные яблоки, в их семейном саду занимаются пять последних лет. Для того, чтобы получить на плодах иллюстрацию, пока они растут на деревьях, на них наносят специальные наклейки. Потом ждут, пока фрукты поспеют.

"Больше всего популярны яблоки с "смайликами". Ходить по саду, в котором с обеих сторон сотни яблок тебе "улыбаются" - настоящий позитив. Настроение моментально подыматься, кто бы к нам ни пришел. И люди улыбаются в ответ деревьям. За этим интересно наблюдать", - говорит Надежда.