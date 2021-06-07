14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
13:58  07 июня
СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 11:47 366

Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"

07 июня 2021, 11:47 366
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения"

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, пишет RegioNews.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и уже утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года", - отметил президент.

По его словам, эта программа предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля

Он считает, что Чернобыль должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира.

"Зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - отметил президент

Напомним, также сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому в стране за 10 лет увеличится площадь лесов на 1 млн гектаров.

Украина Владимир Зеленский президент Чернобыль зеленая зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua