Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"

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Президент Владимир Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения"

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, пишет RegioNews.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и уже утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года", - отметил президент.

По его словам, эта программа предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля

Он считает, что Чернобыль должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира.

"Зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - отметил президент

Напомним, также сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому в стране за 10 лет увеличится площадь лесов на 1 млн гектаров.