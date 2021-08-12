В Припяти восстановят кафе автовокзал и дом

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В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Liga.net

По словам операционной директора проектного офиса Илоны Шнейдер работы по восстановлению начнут с кафе "Припять", автовокзала и 16-этажного здания в Припяти. В этом году планируется разработка проекта реновации зданий. В следующем году строительные и ремонтные работы.

Кафе "Припять" известно своими витражами. В частности, реновация коснется и их. На крыше 16-этажного здания планируют оборудовать смотровую площадку. Также в этом доме планируют оборудовать музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, прибывшей на ЧАЭС после аварии. В здании планируют совместить туристический и мемориальный комплексы.

Кроме того, планируется подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.

По словам советницы министра экологии Лалы Тарапакина на реновацию объектов в зоне отчуждения в этом году выделено 30 миллионов гривен

22 апреля 2021 года министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина намерена подать заявку в ООН о включении Чернобыльской зоны отчуждения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне президент Владимир Зеленский объявил о запуске трехлетней программы по развитию и ревитализации зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Зеленский заявлял, что Чернобыльская зона должна стать туристическим магнитом.