Умер директор Одесского художественного музея Ройтбурд
Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
Как пишет RegioNews, печальное известие сообщил в Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов, но затем удалил пост. Эту же информацию сообщает украинский режиссер Олег Сенцов.
О причинах, по которым художник ушел из жизни, пока ничего неизвестно.
По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.
Дата прощания с руководителем Одесского художественного музея пока неизвестна.
Напомним, что в 2020 году Ройтбурд шел на выборы в Одесский облсовет от партии "Европейская солидарность".
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