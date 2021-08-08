Умер директор Одесского художественного музея Ройтбурд

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Как пишет RegioNews, печальное известие сообщил в Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов, но затем удалил пост. Эту же информацию сообщает украинский режиссер Олег Сенцов.

О причинах, по которым художник ушел из жизни, пока ничего неизвестно.

По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Дата прощания с руководителем Одесского художественного музея пока неизвестна.

Напомним, что в 2020 году Ройтбурд шел на выборы в Одесский облсовет от партии "Европейская солидарность".