Умер эксдепутат ВР Пидлесецкий
Умер народный депутат 8 созыва Лев Подлесецкий
.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового
"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Подлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!",- написал Садовый
Лев Пидлисецкий — львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины от Объединения "Самопомощь" (2014-2019 рр.).
До избрания в ВР возглавлял энергетические предприятия – "Галэнергобудпром" и "Югозападэлектросетьстрой". Лев Пидлисецкий входил в состав наблюдательного совета "Укрэнерго". В 2009 году создал экскурсионные туры на "Чудо-бусе". Был инициатором создания и президентом Львовского туристического альянса в 2013 году.
У него остались жена и три дочери.