Умер эксдепутат ВР Пидлесецкий

FB Андрея Садового

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Подлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!",- написал Садовый

Лев Пидлисецкий — львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины от Объединения "Самопомощь" (2014-2019 рр.).

До избрания в ВР возглавлял энергетические предприятия – "Галэнергобудпром" и "Югозападэлектросетьстрой". Лев Пидлисецкий входил в состав наблюдательного совета "Укрэнерго". В 2009 году создал экскурсионные туры на "Чудо-бусе". Был инициатором создания и президентом Львовского туристического альянса в 2013 году.

У него остались жена и три дочери.