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19 августа 2021, 17:52 6

В праздничные дни 23-24 августа киевское метро будет работать в особом режиме

19 августа 2021, 17:52 6
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Фото из открытых источников
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В связи с празднованием Дня Государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины в Киеве в понедельник и вторник, 23-24 августа, запланированы изменения в работе столичного метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", расположенный на ул. Владимирской. 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Незалежности" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будет осуществляться без остановки на станции "Майдан Незалежности")", - говорится в сообщении.

24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыт вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на аллее Героев Небесной сотни.

При этом в ночь на 25 августа метрополитен будет работать на два часа дольше.

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, в центре Киева перекроют движение транспорта: состоится вторая репетиция парада. В столице 20 августа ограничат движения и изменят маршруты общественного транспорта с 15:30 до 01:15.

Раньше стало известно, сколько столица потратила на ремонт эскалаторов на станции " Майдан Незалежности".

метро Киев транспорт День независимости Столица

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