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19 августа 2021, 13:48 2

На Запорожье на железорудном комбинате погиб шахтер

19 августа 2021, 13:48 2
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Фото из открытых источников
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На территории “Запорожского железорудного комбината” во время выполнения подземных работ погиб машинист электровоза

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Несчастный случай произошел в селе Малая Белозерка-4 17 августа в 14:41.

"На горизонте 940 метров под землей, во время выполнения работ по нарядам, нарушая требования законодательных и других нормативно правовых актов об охране труда, получил телесные повреждения не совместимые с жизнью машинист электровоза 1979 года рождения”, - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Кривом Роге погиб шахтер, которого придавило к скале спецтехникой.

Украина криминал шахтеры смерти Запорожье

 
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