На Запорожье на железорудном комбинате погиб шахтер
На территории “Запорожского железорудного комбината” во время выполнения подземных работ погиб машинист электровоза
Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
Несчастный случай произошел в селе Малая Белозерка-4 17 августа в 14:41.
"На горизонте 940 метров под землей, во время выполнения работ по нарядам, нарушая требования законодательных и других нормативно правовых актов об охране труда, получил телесные повреждения не совместимые с жизнью машинист электровоза 1979 года рождения”, - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Кривом Роге погиб шахтер, которого придавило к скале спецтехникой.
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