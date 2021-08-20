Глава буковинской полиции ушел с должности

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Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Татьяна Андрийчук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По ее словам, Дмитриев не работает в должности с 29 июля.

Ранее в пресс-службе полиции области сообщали, что Дмитриев находится в отпуске. На информационный запрос от 3 августа о том, работает ли Дмитриев в должности начальника полиции области, ответа не было. В пресс-службе сообщили, что ответ подготовил кадровый отдел, который прислал его по почте.

Дмитриев находился на должности начальника полиции Черновицкой области с мая 2018 года. С октября 2016 года по декабрь 2017 года был начальником Главного управления Нацполиции Харьковской области.

Дважды был избран в Харьковский облсовет - в 2010 году от партии "Батькивщина" и в 2015 году от "Европейской солидарности".

Согласно декларации за 2020 год, Дмитриев имеет в общей собственности дом и земельный участок на Харьковщине, а также автомобиль Mitsubisi pajero 2007 года выпуска. За год заработал почти 600 тысяч гривен. На счетах хранит более пяти тысяч долларов и 260 тысяч гривен, еще более 370 тысяч гривен хранит наличными.

Как сообщалось, Глава Нацполиции Харьковщины подал в отставку. Андрей Рубель был на этом посту почти девять месяцев.