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20 августа 2021, 10:01 433

Глава Нацполиции Харьковщины подал в отставку

20 августа 2021, 10:01 433
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Фото: Facebook
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Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку - он был на данном посту почти девять месяцев

Как передает RegioNews, об этом Рубель сообщил на странице в Facebook.

Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история" - написал Рубель.

Он также поблагодарил сотрудников полиции Харьковщины за профессионализм, выдержку и изнурительную работу.

По мнению Рубеля, благодаря усилиям правоохранителей, на Харьковщине граждане могут "чувствовать себя в безопасности".

О дальнейших шагах в карьере экс-начальника полиции пока не сообщается.

Напомним, 19 августа депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии избрали Татьяну Егорову-Луценко новым председателем облсовета.

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