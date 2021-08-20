Глава Нацполиции Харьковщины подал в отставку

Фото: Facebook

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку - он был на данном посту почти девять месяцев

Как передает RegioNews, об этом Рубель сообщил на странице в Facebook.

Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история" - написал Рубель.

Он также поблагодарил сотрудников полиции Харьковщины за профессионализм, выдержку и изнурительную работу.

По мнению Рубеля, благодаря усилиям правоохранителей, на Харьковщине граждане могут "чувствовать себя в безопасности".

О дальнейших шагах в карьере экс-начальника полиции пока не сообщается.

Напомним, 19 августа депутаты Харьковского областного совета во время внеочередной сессии избрали Татьяну Егорову-Луценко новым председателем облсовета.