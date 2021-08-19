В Киеве задержали водителя, размахивавшего оружием перед полицейскими

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Патрульная полиция Киева задержала водителя, который для того, чтобы проехать к перекрытой из-за репетиции парада зоны решил продемонстрировать патрульным оружие

Как передает RegioNews, об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда.

Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытия, а потом демонстративно, достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских", - говорится в сообщении.

На следующем перекрестке транспортное средство остановили, а мужчину задержали и разоружили. На месте работали следователи Печерского управления полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в центре Киева, где проходила первая репетиция военного парада ко Дню Независимости, из-за перекрытых улиц возникли пробки на дорогах.