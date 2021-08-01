Следы препаратов для лечения COVID нашли в водах основных рек Украины

Фото: ecology.donoda.gov.ua

В трех главных реках страны, которые используются для водоснабжения населения нашли загрязняющие вещества и следы препаратов для лечения коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

Речь идет о водах Днепра, Днестра и Северского Донца. Так, согласно данным экологов, в этих водах отмечается очень большое количество цинка и следы фармпрепаратов.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие - то таблетки, какие-то уколы и тому подобное, это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

По его словам, следов "ковидных" препаратов очень много. "То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде", - добавил он.

Как отмечают экологи, такая "ковидная" тенденция - это не особенность Украины. Например, в водах Европы та же самая проблема.

Напомним, что за информацию руководителя Госэкоинспекции Андрея Малеванного, в Одесской области и столице существует большая проблема с пляжами через канализацию, особенно после дождей. Многие из них вообще не рекомендуют посещать.