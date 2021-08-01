10:46  01 августа
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заражения COVID
10:04  01 августа
Полиция в Киеве задержала стрелка, славившего Путина
10:29  01 августа
На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины": травмирован украинский воин
UA | RU
UA | RU
01 августа 2021, 15:46 61

Следы препаратов для лечения COVID нашли в водах основных рек Украины

01 августа 2021, 15:46 61
Читайте також українською мовою
Фото: ecology.donoda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В трех главных реках страны, которые используются для водоснабжения населения нашли загрязняющие вещества и следы препаратов для лечения коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

Речь идет о водах Днепра, Днестра и Северского Донца. Так, согласно данным экологов, в этих водах отмечается очень большое количество цинка и следы фармпрепаратов.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие - то таблетки, какие-то уколы и тому подобное, это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

По его словам, следов "ковидных" препаратов очень много. "То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде", - добавил он.

Как отмечают экологи, такая "ковидная" тенденция - это не особенность Украины. Например, в водах Европы та же самая проблема.

Напомним, что за информацию руководителя Госэкоинспекции Андрея Малеванного, в Одесской области и столице существует большая проблема с пляжами через канализацию, особенно после дождей. Многие из них вообще не рекомендуют посещать.

коронавирус вода болезнь медицина река лечение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram