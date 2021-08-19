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19 августа 2021, 20:37 11

Разоблачена группа иностранцев, которая планировала доставить в Украину 1 млн фальшивых долларов США

19 августа 2021, 20:37 11
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Фото Нацполиции
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Прокуратура АР Крым и г.. Севастополя пресекла деятельность группы иностранцев, которые наладили международный канал поставок в Украину и сбыта поддельных долларов США

Об этом сообщает МВД, передает RegioNews.

Вчера, 18 августа, в Киеве во время передачи 10 тысяч фальшивых долларов США правоохранители провели полицейскую спецоперацию по прекращению преступной деятельности участников группировки. К проведению спецоперации были привлечены более 100 правоохранителей. Также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области провели 14 обысков, в результате которых изъяли поддельные деньги, средства связи и автотранспорт.

В группу входило 10 человек. Семь наиболее активных участников группировки задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследованием установлено, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии. Они организовали схему ввоза поддельных денег из Турции через АР Крым вне таможенного контроля.

Для сбыта фальшивых денег злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров. Там они принимали заказы и вели переписку с "покупателями". "Товар" доставляли через почтовые отделения и при личных встречах. Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы и наличными. Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости долларов США, - говорится в сообщении.

Во время документирования преступной деятельности полицейские изъяли у фигурантов более 30 000 поддельных долларов США. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину 1 млн поддельных долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания им меры пресечения.

За перевозку и сбыт поддельных денег злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в июне в Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиков.

В то же время на Львовщине разоблачили масштабную схему продажи фейковых ПЦР-тестов на COVID-19

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