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19 августа 2021, 11:29 270

На Буковине чиновники продавали лес из заповедной зоны - СБУ

19 августа 2021, 11:29 270
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Фото: СБУ
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В Черновицкой области правоохранители остановили незаконный экспорт лесоматериалов из заповедной зоны. По оценкам специалистов, природной среде региона нанесен ущерб более чем на 3,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что организаторами противоправной сделки были служебные лица одного из гослесхозов региона. Они организовали вырубку древесины на территории зоологического заказника местного значения. Готовые лесоматериалы готовили на экспорт.

По факту незаконной вырубки и продажи лесоматериалов правоохранители провели 14 обысков в Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, помещениях гослесхозов, на пилорамах и по местам проживания участников схемы", - говорится в сообщении.

В итоге изъяли древесину, печати и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Бывшему руководителю государственного лесохозяйственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, недавно на Тернопольщине наказали мужчину, который поджег лес.

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