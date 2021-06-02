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02 июня 2021, 12:59 175

В Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиков

02 июня 2021, 12:59 175
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Фото: СБУ
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Служба безопасности задержала в Киеве организатора преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет занималась изготовлением и сбытом фальшивых денег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в состав группы входили четверо выходцев из стран Ближнего Востока. Они изготавливали купюры номиналом 200 гривен и 100 долларов, а также банкноты по 100 и 200 евро. Фальшивки злоумышленники печатали в течение нескольких лет.

"Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали по всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, скрывая в посылках. "Клиентская база" участников группировки состояла как из иностранцев, так и из граждан Украины”, - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях.

Киев СБУ Украина деньги криминал

 
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