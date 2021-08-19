На Буковине чиновник ОТГ попался на взятке
Полицейские Буковины задержали чиновника одной из объединенных территориальных громад во время получения им части неправомерной выгоды за "решение" земельных вопросов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Так, следователи областной полиции задержали руководителя одного из отделов ОТГ во время получения им части неправомерной выгоды - 2000 долларов. Ранее было задокументировано получение им еще 5 000 гривен как "задатка".
В целом "решения вопроса" по узакониванию земельного участка и самовольно построенного помещения на нем чиновник оценил в 3000 долларов", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине за миллион пыталась подкупить полицейского.