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19 августа 2021, 14:13 755

На Буковине чиновник ОТГ попался на взятке

19 августа 2021, 14:13 755
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Фото: Нацполиция
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Полицейские Буковины задержали чиновника одной из объединенных территориальных громад во время получения им части неправомерной выгоды за "решение" земельных вопросов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, следователи областной полиции задержали руководителя одного из отделов ОТГ во время получения им части неправомерной выгоды - 2000 долларов. Ранее было задокументировано получение им еще 5 000 гривен как "задатка".

В целом "решения вопроса" по узакониванию земельного участка и самовольно построенного помещения на нем чиновник оценил в 3000 долларов", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине за миллион пыталась подкупить полицейского.

взятка чиновники деньги полиция земля

 
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