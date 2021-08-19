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19 серпня 2021, 20:37 9

Викрито групу іноземців, що планували доставити в Україну 1 млн фальшивих доларів США

19 серпня 2021, 20:37 9
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Фото Нацполіції
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Прокуратура АР Крим та м. Севастополя викрила діяльність групи іноземців, які налагодили міжнародний канал постачання в Україну та збуту підроблених доларів США

Про це повідомляє МВС, передає RegioNews.

Учора, 18 серпня, у Києві під час передачі 10 тисяч фальшивих доларів США правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля припинення злочинної діяльності учасників угруповання. До проведення спецоперації було залучено понад 100 правоохоронців. Також у Києві, Харкові, Кривому Розі та на території Донецької області провели 14 обшуків, внаслідок яких вилучили підробленні кошти, засоби зв’язку та автотранспорт.

До групи входило 10 осіб. Сімох найбільш активних учасників угруповання затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Вони організували схему ввезення підроблених грошей із Туреччини через АР Крим поза митним контролем.

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з "покупцями". "Товар" доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою. Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США, - йдеться в повідомленні.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у фігурантів понад 30 тисяч підроблених доларів США. Також було встановлено, що зловмисники планували доправити в Україну 1 млн підроблених доларів США.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозри за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.

За перевезення та збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у червні у Києві викрили банду фальшивомонетників.

Тоді ж на Львівщині викрили масштабну схему продажу фейкових ПЛР-тестів на COVID-19.

злочин гроші іноземці МВС долари підробка

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