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03 июня 2021, 10:52 360

На Львовщине разоблачили масштабную схему продажи фейковых ПЦР-тестов на COVID-19

03 июня 2021, 10:52 360
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Фото: СБУ
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Во Львовской области оперативники разоблачили мошенников, которые продавали поддельные негативные ПЦР-тесты и бланки для выезда за границу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования", - сообщили оперативники.

Фальсифицированные документы использовались для пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Противоправная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки", - рассказали в СБУ.

В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

По выводам экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и повредить имиджу Украины на международной арене.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы, которые сбывали поддельные тесты на коронавирус.

коронавирус СБУ расследование пандемия тесты область

 
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