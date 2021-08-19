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19 августа 2021, 15:31 109

В центре Киева снова перекроют движение транспорта: состоится вторая репетиция парада

19 августа 2021, 15:31 109
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Фото: из открытых источников
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В столице 20 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта с 15:30 до 01:15. Состоится вторая репетиция парада ко Дню Независимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

20 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта чередой улиц города - продлится вторая репетиция парада войск", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на 22 августа запланирована третья репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины, во время которой будут действовать такие же ограничения движения транспорта.

Напомним, 18 августа репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта.

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