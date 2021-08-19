В центре Киева снова перекроют движение транспорта: состоится вторая репетиция парада
В столице 20 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта с 15:30 до 01:15. Состоится вторая репетиция парада ко Дню Независимости
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.
20 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта чередой улиц города - продлится вторая репетиция парада войск", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на 22 августа запланирована третья репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины, во время которой будут действовать такие же ограничения движения транспорта.
Напомним, 18 августа репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет