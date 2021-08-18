Стало известно, сколько столица потратила на ремонт эскалаторов на станции "Майдан Незалежности"

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В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" капитальный ремонт всех четырех эскалаторов обошелся в почти 60 миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевского метрополитена.

В рамках ремонта заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступенков и гребней, бегунки и выполнили другие работы.

Всего в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования проводится каждые 100-150 тысяч километров пробега или же каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.

Напомним, недавно в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.