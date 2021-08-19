В двух областях Украины превышена норма COVID-госпитализаций

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По состоянию на 19 августа динамика госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышена в двух регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Черновицкой области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом вырос до 75,7%, хотя днем ранее составлял 48,2%.

Кроме этого, в Ровенской области динамика госпитализаций длительное время демонстрирует тенденцию к росту. Этот показатель сейчас составляет 81,8%, хотя предварительно был в пределах 71,9%-86,2%.

Напомним, за минувшие сутки, 18 августа, в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных 90 детей и 35 медработников.