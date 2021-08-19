В двух областях Украины превышена норма COVID-госпитализаций
По состоянию на 19 августа динамика госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышена в двух регионах Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Черновицкой области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом вырос до 75,7%, хотя днем ранее составлял 48,2%.
Кроме этого, в Ровенской области динамика госпитализаций длительное время демонстрирует тенденцию к росту. Этот показатель сейчас составляет 81,8%, хотя предварительно был в пределах 71,9%-86,2%.
Напомним, за минувшие сутки, 18 августа, в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных 90 детей и 35 медработников.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет