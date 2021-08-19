12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 10:19 791

В двух областях Украины превышена норма COVID-госпитализаций

19 августа 2021, 10:19 791
Читайте також українською мовою
Фото: ua.news
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 19 августа динамика госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышена в двух регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Черновицкой области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом вырос до 75,7%, хотя днем ранее составлял 48,2%.

Кроме этого, в Ровенской области динамика госпитализаций длительное время демонстрирует тенденцию к росту. Этот показатель сейчас составляет 81,8%, хотя предварительно был в пределах 71,9%-86,2%.

Напомним, за минувшие сутки, 18 августа, в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных 90 детей и 35 медработников.

коронавирус вирус болезнь Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua