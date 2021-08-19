За сутки коронавирусом заболели более 1500 человек

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За прошедшие сутки, 18 августа, в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Среди новых больных 90 детей и 35 медработников

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 665 человек, умерли 32 больных, выздоровели 898 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

За сутки сделано тестов: методом ПЦР - 23 612 человек, методом ИФА - 7 968 человек, экспресс-тестами - 19 013 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 270 226 человек, из них выздоровели 2 199 118 человек, умерли 53 368 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".