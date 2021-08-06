В Госкосмосе рассказали о перспективах космического туризма в Украине

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая это возможно в перспективе 10 лет.

"Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не двух-трех лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", – рассказал Тафтай.

Он отметил важность частного бизнеса и инвестиций в этом вопросе.

"Я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, по сравнению, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены", – пояснил глава космического агентства.

20 июля самый богатый человек на Земле вернулся из космического путешествия. Космический корабль New Shepard совершил первый успешный коммерческий полет в космос. На борту находились миллиардер Джеф Безос-владелец компании Blue Origin, которой принадлежит New Shepard, а также самый молодой и самый старший человек, которые когда-либо были в космосе.

Полет New Shepard состоялся через девять дней после того, как в космос отправился 70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон Космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic, поднялся на высоту свыше 100 километров, а затем – после нескольких минут "зависания" успешно приземлился на Землю.