09:11  15 июля
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
08:06  15 июля
Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 12:27 346

В Полтаве повысили стоимость проезда в общественном транспорте

15 июля 2021, 12:27 346
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Исполком Полтавского горсовета 15 июля на заседании принял решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте

Как пишет RegioNews со ссылкой на 0532, теперь стоимость проезда в маршрутке вырастет до 8 гривен, а в троллейбусе – до 6.

Решение вступит в законную силу после соответствующего обнародования. Опубликовать его должны уже завтра в "Полтавском Вестнике".

Напомним, на прошлой неделе в пригородных маршрутках Львовщины подорожал проезд.

Украина транспорт деньги Полтава проезд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram