В Полтаве повысили стоимость проезда в общественном транспорте

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Исполком Полтавского горсовета 15 июля на заседании принял решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте

Как пишет RegioNews со ссылкой на 0532, теперь стоимость проезда в маршрутке вырастет до 8 гривен, а в троллейбусе – до 6.

Решение вступит в законную силу после соответствующего обнародования. Опубликовать его должны уже завтра в "Полтавском Вестнике".

Напомним, на прошлой неделе в пригородных маршрутках Львовщины подорожал проезд.